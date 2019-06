Spænskur landsliðsmaður til West Ham

Enska úrvalsdeildarliðið West Ham hefur gengið frá kaupum á spænska landsliðsmanninum Pablo Fornals frá Villareal.

Fornals er 23 ára gamall miðjumaður sem á að baki tvo leiki með spænska landsliðinu. Hann skrifaði undir fimm ára samning við Lundúnaliðið er annar dýrasti leikmaðurinn í sögu félagsins á eftir Brasilíumanninum Felipe Anderson.

We are delighted to announce the signing of highly sought-after Spain international attacking midfielder Pablo Fornals #WelcomeFornalshttps://t.co/syMfrNv9Gs