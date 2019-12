Er fyrirliði gegn Liverpool — óvænt liðsval Klopp

Landsliðsmaðurinn Gylfi Þór Sigurðsson er í byrjunarliði Everton í kvöld í grannaslag liðsins gegn Liverpool í 15. umferð ensku úrvalsdeildarinnar. Leikurinn hefst kl. 20:15.

Gylfi Þór hefur verið með fyrirliðabandið að undanförnu í fjarveru Seamus Coleman sem hefur verið að glíma við meiðsli.

Athygli vekur að þeir Mohamed Salah og Roberto Firmino, leikmenn Liverpool, eru báðir á bekknum en þeir hafa átt fasta áskrift að byrjunarliðssæti um langt skeið.

Gylfi Þór og félagar eru rétt fyrir ofan fallsvæði, í 17. sæti, en liðið hefur tveimur stigum meira en Southampton sem er í fallsæti.

Liverpool hefur 40 stig í toppsæti deildarinnar og hefur unnið 13 leiki af 14 í deildinni það sem af er tímabili.

Fylgst er með leiknum í beinni textalýsingu hér á mbl.is.

Lið Everton:

