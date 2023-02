Heimsmeistararnir spila ekki í dag vegna veikinda

Fyrsta Lock In-mótið í Valorant Champions-röðinni, hefst í dag en það fer fram í São Paulo í Brasilíu.

Alls náðu 32 lið víðsvegar um heiminn að verða sér úti um þátttökurétt á mótinu en þetta á að vera einn stærsti viðburður Valorant hingað til. Til mikils er að vinna þar sem sigurliðið fær að taka þátt á Mastersmóti síðar á árinu.

Veikindi innan liðsins

Í dag ættu sex lið að spila fyrstu þrjá leikina, þar á meðal ríkjandi heimsmeistarar, LOUD.

Babb kom hins vegar í bátinn fyrir heimsmeistarana, þar sem þeir eru nánast allir mikið veikir og mannskapurinn ekki nægur til þess að geta myndað heilt keppnislið. Vegna þessa verður leikurinn þeirra færður fram á miðvikudag.

Þeir sem keyptu miða til þess að fylgjast með LOUD hafa þó tvo valkosti. Annars vegar að mæta í áhorfendasalinn og fylgjast með leikjum dagsins en fá einnig miða á miðvikudaginn, eða þá að mæta aðeins á miðvikudaginn og skila fyrri miðanum til þess að fá gjöf frá Riot Games.

Hægt verður aðAn update on the schedule for #VCTLOCKIN pic.twitter.com/p1AIZscjzc

Tveir í stað þriggja

Hægt verður að horfa á tvo leiki, í stað þriggja, á morgun en þeir verða sýndir í beinni á Twitch og YouTube.

Fyrsta leikurinn hefst klukkan 17:00 þegar NRG og KOI mætast en Giants og Detonation FocusMe taka við músinni klukkan 20:00.