Kaupið Alfreð í sumar

Stuðningsmenn enska úrvalsdeildarliðsins Newcastle vilja að félagið kaupi íslenska landsliðsframherjann Alfreð Finnbogason í sumar en Alfreð skoraði fyrsta mark Íslands frá upphafi á HM þegar hann jafnaði metin gegn Argentínumönnum í fyrsta leik Íslands á HM í Rússlandi á laugardaginn.

Alfreð, sem leikur með þýska liðinu Augsburg þar sem hann hefur átt góðu gengi að fagna, hefur af og til verið orðaður við Newcastle en hann skoraði 12 mörk fyrir Augsburg í þýsku 1. deildinni á síðustu leiktíð og varð markahæsti leikmaður liðsins.

Stuðningsmenn Newcastle hafa óskað eftir því að forráðamenn félagsins fái Alfreð í sumar en hér má sjá nokkrar twitter-færslur frá þeim.

Icelands Alfred Finnbogason could be nice fit for #NUFC : Fast, Strong, Always threat in box, good work ethic. Scored 12 goals for Ausburg at Bundesliga, current matket value around 10M. — Kalle Välimaa (@KalleValimaa) June 16, 2018

That Alfred Finnbogason looks like a bit of quality. Sign him up #NUFC #ARGICE — Corey Wood (@MrYoungWood17) June 16, 2018

We have been linked with Finnbogason alot sign him up hard working centre forward gets goals aswel wouldn't be really expensive either #Nufc — glennog (@glenn2502) June 16, 2018

Dear @lee_ryder, can you show Rafa Benitez, @A_Finnbogason. And tell him to buy him. Because he can score a goals. Best regards from Iceland #toonarmy #worldcupIceland — Ellert I. Hafsteinss (@Ellertingi) June 16, 2018