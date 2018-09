Romelu Lukaku framherji belgíska landsliðsins og Manchester United tileinkaði móður sinni mörkin tvö sem hann skoraði gegn Íslendingum í Þjóðadeild UEFA á Laugardalsvellinum í kvöld þar sem Belgar fóru með sigur af hólmi, 3:0.

„Allar fórnir sem þú hefur fært fyrir Jordan og mig. Það er bara eðlilegt að ég tileinki þér öll mörk sem ég skora. Ég elska þig mamma,“ skrifaði Lukaku á instagram-síðu sína eftir leikinn.

Lukaku hefur nú skorað 43 mörk fyrir belgíska landsliðið í 77 leikjum og er hann markahæsti leikmaður landsliðsins frá upphafi en hann er 25 ára gamall sem spilaði sinn fyrsta landsleik fyrir átta árum.

