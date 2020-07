Framlengdi í Kaupmannahöfn

Ragnar Sigurðsson, landsliðsmaður í knattspyrnu, hefur framlengt samning sinn við danska liðið FC København.

Félagið greindi frá þessu í dag og mun samningurinn gilda fram á sumar á næsta ári 2021.

Ragnar gekk á árinu aftur til Kaupmannahafnar og kom frá Rostov í Rússlandi. Ragnar lék með FC København á árunum 2011 - 2014.

