Eyþóra keppir fyrir Holland á EM

Eyþóra Þórisdóttir var í dag valin í hollenska landsliðið í fimleikum sem keppir á EM í Glasgow í Skotlandi í ágúst. Báðir foreldrar Eyþóru eru íslenskir, en hún hefur alla tíð búið í Hollandi.

Eyþóra tók þátt í Ólympíuleikunum í Ríó fyrir tveimur árum síðan og hafnaði í níunda sæti í fjölþraut. Hún skipar hollenska liðið ásamt Céline van Gerner, Vera Pol, Tisha Volleman og Sanne Wevers.

Hún hefur unnið fjölmörg verðlaun á stórmótum, m.a silfur á jafnvægisslá á EM í fyrra. Eyþóra lýsti yfir ánægju sinni með áfangann á Twitter í dag.

So proud to announce that I've made the Dutch gymnastics team for this European Championships 2018.

A few weeks ago I didn't dare to dream for this spot. It has been a though road! Couldn't have done it without the support around me!❤💪🏼 pic.twitter.com/dkXiL2iWdx