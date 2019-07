Nýliðarnir halda áfram að styrkja sig

Nýliðar Aston Villa halda áfram að styrkja lið sitt fyrir átökin í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu.

Í morgun greindi félagið frá því að það hefði fengið hinn 21 árs gamla Ezri Konza til liðs við sig frá enska B-deildarliðinu Brentford og er hann sjöundi leikmaðurinn sem Aston Villa fær til liðs við sig í sumar.

Konza er varnarmaður sem var í U21 árs landsliðshópi Englendinga á Evrópumótinu á Ítalíu í sumar og þá var hann í liði Englands sem vann heimsmeistaratitilinn á HM U20 ára landsliða fyrir tveimur árum.

We are delighted to confirm the signing of @EKonsa15 from Brentford for an undisclosed fee.



