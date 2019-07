Asllani riftir samningi sínum

Sænska landsliðskonan Kosovare Asllani hefur rift samningi sínum við sænska úrvalsdeildarliðið Linköping.

Asllani átti fimm mánuði eftir af samningi sínum við Linköping en hún vill róa á önnur mið og spila utan Svíþjóðar.

Asllani er 29 ára gömul og var í stóru hlutverki með Svíum á heimsmeistaramótinu í Frakklandi á dögunum þar sem Svíar unnu til bronsverðlauna.

Linköping er í 3. sæti sænsku úrvalsdeildarinnar eftir sjö umferðir en með liðinu leikur landsliðskonan Anna Rakel Pétursdóttir.

LFC and Kosovare Asllani have agreed in consensus to break the contract five months in advance. The club thanks Asllani for the efforts she has made for LFC and wishes her good luck in the future. @LinkopingsFC @KosovareAsllani