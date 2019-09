Evrópa sigraði eftir æsispennu

Evrópa stóð uppi sem sigurvegari í Solheim-bikarnum í golfi í dag eftir æsispennandi keppni við Bandaríkin á Gleneag­les-vell­in­um á þriðja degi mótsins í Skotlandi í dag. Evrópa lauk leik með 14,5 vinninga og Bandaríkin 13,5.

Bandaríkin komust í góða stöðu en Evrópa vann síðustu þrjá leikina í tvímenningnum og tryggði sér þar með sigur. Suzann Pettersen vann lokaleikinn gegn Marina Alex á lokaholunni, en úrslitin réðust á einu pútti á 18. holunni sem Pettersen setti niður.

Sigurinn er sá fyrsti hjá Evrópu síðan 2013. Pettersen var ringluð þegar hún sá liðsfélaga sína hlaupa inn á völlinn til að fagna með henni. „Ég vissi ekki að ég væri að tryggja okkur sigur fyrr en ég sá þær hlaupa til mín,“ sagði sú norska í viðtali skömmu síðar.

Hér að neðan má sjá púttið sem tryggði Evrópu sigurinn.

Suzann Pettersen wins it on the 18th‼️



After an @allymc10 miss on 17, @suzannpettersen makes birdie on the 18th to win the Solheim Cup for Team Europe! 🇪🇺🇪🇺 pic.twitter.com/6nYPDZ4azP