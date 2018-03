Varði sjö vítaköst í einum leik

Tandri Már Konráðsson og félagar í Skjern frá Danmörku tryggðu sér sæti í 16-liða úrslitum Meistaradeildarinnar í handknattleik í dag með ótrúlegum 33:26-sigri á Motor Zaporozhye frá Úkraínu.

Skjern tapaði naumlega í Úkraínu um síðustu helgi, 32:30, en Tandri og félagar unnu frábæran sjö marka sigur í dag til að tryggja sér sæti í næstu umferð. Þeir mæta Veszprém frá Ungverjalandi í 16-liða úrsiltunum.

Tandri Már sagði í viðtali við mbl.is fyrr í vikunni að þátttaka í 16-liða úrslitunum myndi vera einn stærsti áfangi í sögu Skjern en það er nú raunin. Sjá má viðtalið í heild hér að neðan.

Úrslitin hefðu þó getað verið allt önnur ef ekki hefði verið fyrir Tibor Ivanisevic í marki Skjern. Hann gerði sér lítið fyrir og varði heil sjö vítaköst í leiknum og er sjón sögu ríkari en þau má sjá á meðfylgjandi myndskeiði.

Have you ever seen anything like this? We sure haven't. Tibor Ivanisevic saved a total of seven penalty shots for @SkjernHaandbold in the #veluxehfcl #motw, and made sure another hit the crossbar as well pic.twitter.com/PpqRzeaE9w