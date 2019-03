Guðjón tilnefndur í tveimur flokkum (myndskeið)

Guðjón Valur Sigurðsson er tilnefndur sem leikmaður umferðarinnar eftir fyrri leikina í 16-liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu í handknattleik.

Guðjón Valur átti flottan leik með Rhein-Neckar Löwen þegar liðið hafði betur á móti franska liðinu Nantes 34:32 á heimavelli en hann skoraði fjögur mörk í leiknum.

Þá er eitt marka Guðjóns tilefnd sem mark umferðarinnar en markið má sjá í meðfylgjandi myndskeiði.

And the cherry 🍒 on top-Mr. Gudjon Valur Sigurdsson with a perfect mixture of creativity, sauce and cheekiness. @RNLoewen #veluxehfcl #top5goals pic.twitter.com/rrNwGejAPO

In a very poor round for the left wingers, Sigurdsson was as good as it got in this position, scoring four from four attempts. 🙌

Vote for Gudjon here: https://t.co/sEiSmSrbwQ#veluxehfcl @RNLoewen pic.twitter.com/MfHkng1nll