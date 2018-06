Dónalegur Maradona hneig niður

Diego Maradona fagnaði vel og innilega er landi hans Marcos Rojo tryggði Argentínu sæti í 16-liða úrslitum á HM í Rússlandi í kvöld. Rojo skoraði sigurmark Argentínu í 2:1-sigri á Nígeríu og nægði það Argentínumönnum til að enda í 2. sæti riðilsins og skilja Ísland og Nígeríu eftir með sárt ennið.

Maradona, sem er álitinn einn besti knattspyrnumaður sögunnar, fagnaði með því að veifa löngutöng á báðum höndum. Hvers vegna er óljóst, en slík hegðun er auðvitað talin afar dónaleg. Maradona hefur verið áberandi á leikjum Argentínumanna og vakti það athygli að hann reykti vindil er Ísland og Argentína mættust í 1. umferð.

Maradona varð hins vegar of æstur í fagnaðarlátum sínum því hann þurfti læknisaðstoð eftir leik, eftir að hann hneig niður. Sem betur fer reyndist það ekkert alvarlegt og var goðsögnin fljót að jafna sig.

Argentína mætir Frakklandi í 16-liða úrslitunum og má búast við að Maradona haldi áfram að vera áberandi.

Football ambassador Diego Maradona celebrates going 2-1 up by displaying the universal 1-1 sign to the actual Nigerian ambassador.

Class.#NGAARG #Maradona #FingersofGod pic.twitter.com/BrtfyNuCi6