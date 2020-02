Mourinho truflaði hetjuna í viðtali (myndskeið)

Heung-Min Son var hetja Tottenham er liðið vann dramatískan 3:2-sigur á Aston Villa á útivelli í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í gær. Son skoraði tvö mörk, en það síðara var sigurmark í uppbótartíma.

Suður-Kóreumaðurinn fór í viðtal fyrir heimasíðu Tottenham eftir leikinn, en var truflaður af engum öðrum en José Mourinho, knattspyrnustjóra sínum.

Son hefði getað skorað fleiri mörk og skaut Mourinho á leikmanninn sinn. „Ertu að tala um mörkin sem hann skoraði eða færin sem hann klúðraði?“ spurði Mourinho hlæjandi. Myndband af þessu skemmtilega atviki má sjá hér fyrir neðan.

🇵🇹 Tottenham Hotspur head coach Jose Mourinho steps in on Spurs attacker Heung-Min Son’s post-match interview:



😅 "You speaking about the goals he scored or the goals he missed?!"#THFC #COYS #ASTTOTpic.twitter.com/5Cuj7pZcuK