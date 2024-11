Einn sá vinsælasti hættir á samfélagsmiðlum

Bandaríski körfuknattleikskappinn LeBron James hefur ákveðið að hætta á öllum samfélagsmiðlum.

James, sem er 39 ára gamall, tilkynnti þetta sjálfur á samfélagsmiðlinum X þar sem hann er með 52,9 milljónir fylgjenda en hann er í þriðja sæti yfir vinsælustu íþróttamenn miðilsins. Aðeins Cristiano Ronaldo og Neymar eru með fleiri fylgjendur.

Á Instagram er James fimmti vinsælasti íþróttamaðurinn á eftir þeim Ronaldo, Lionel Messi, krikketstjörnunni Virat Kohli og svo Neymar en körfuboltastjarnan er með 159 milljón fylgjendur þar.

„Ég ætla að láta mig hverfa af samfélagsmiðlum,“ skrifaði LeBron í færslu sem hann birti á Twitter.

„Sjáumst síðar og farið vel með ykkur,“ bætti körfuboltamaðurinn svo við.

And with that said I’ll holla at y’all! Getting off social media for the time being. Y’all take care ✌🏾👑