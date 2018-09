Frost í samskiptum Pogba og Mourinho (myndskeið)

Paul Pogba var mættur á æfingu hjá Manchester United í morgun en Frakkinn hefur verið mikið í fréttum að undanförnu og framtíð hans hjá félaginu er sögð vera í mikilli óvissu.

Í myndskeiði sem Sky Sports birtir á twitter-síðu sinni í dag leynir sér ekki að það samskipti José Mourinho og Pogba eru ansi kuldaleg. Þeir skiptast á orðum og greinilegt er á öllu að það ríkir hálfgert frost á milli þeirra.

