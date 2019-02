Gylfa hrósað í hástert

Stuðningsmenn Everton voru svo sannarlega glaðir með frammistöðu Gylfa Þórs Sigurðssonar í leiknum gegn Cardiff í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu í gærkvöld.

Gylfi skoraði tvö fyrstu mörk sinna manna í 3:0 sigri og var útnefndur maður leiksins hjá flestum miðlum, meðal annars hjá BBC og Sky Sports.

Gylfi hefur á köflum verið gagnrýndur af hluta stuðningsmanna Everton á tímabilinu en margir stuðningsmenn liðsins lýstu hrifningu sinni á frammistöðu hans eins og sjá má í nokkrum Twitter-færslum hér að neðan.

This is why we can’t leave Sigurdsson out!! — JH (@howarth1878) February 26, 2019

Sigurdsson is everywhere today — Dan Somers (@DanSomers_) February 26, 2019

You wanted more from Sigurdsson and tonight you’ve got it. #EFC — Rob Vera (@TheRobVera) February 26, 2019

All the Sigurdsson haters get back under your rock 🐸☕️ — Michael Fairclough (@mfairclough93) February 26, 2019

Sigurdsson has been brilliant tonight. #EFC — Domingo (@DomingoOfficial) February 26, 2019

No hat trick for Sigurdsson as Andre Gomes replaces him, but merciful heavens, the Iceman was magisterial today. — Royal Blue Mersey (@RBMersey) February 26, 2019

Sigurdsson excellent tonight



Motm by a mile — Scott Parker (@ScottParker_efc) February 26, 2019

Just play Sigurdsson whenever we play in the 3rd shirt, always bags in that kit — Scott (@Smudge_96) February 26, 2019