Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 22.4.2019 | 12:20

Æsileg barátta um markakóngstitilinn

Mohamed Salah hefur skorað 19 mörk og er markahæstur ásamt ...
Mohamed Salah hefur skorað 19 mörk og er markahæstur ásamt tveimur öðrum. AFP

Það er spennandi barátta um markakóngstitilinn í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu eftir leikina um helgina eru þrír leikmenn markahæstir í deildinni.

Sergio Agüero, Mohamed Salah og Pierre-Emerick Aubameyang hafa allir skorað 19 mörk og á hæla þeirra kemur Sadio Mané með 18 mörk.

Markahæstu leikmenn:

19 - Sergio Agüero, Manchester City
19 - Mohamed Salah, Liverpool
19 - Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal
18 - Sadio Mané, Liverpool
17 - Harry Kane, Tottenham
17 - Raheem Sterling, Manchester City
16 - Eden Hazard, Chelsea
16 - Jamie Vardy, Leicester
13 - Gylfi Þór Sigurðsson, Everton
13 - Richarlison, Everton
13 - Paul Pogba, Manchester United
13 - Alexandre Lacazette, Arsenal

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