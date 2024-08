Dregið til 4. umferðar undankeppni Evrópudeildarinnar

Dregið var til 4. umferðar undankeppni Evrópudeildarinnar í dag. Leikdagar og -tímar verða tilkynntir fyrir 9. ágúst.

Panathinaikos frá Grikklandi, lið Harðar Björgvins Magnússonar eða Ajax frá Hollandi, lið Kristians Nökkva Hlynssonar mæta Jagiellonia Bialystok frá Póllandi eða Bodø/Glimt frá Noregi.

Elfsborg frá Svíþjóð, lið Andra Fannars Baldurssonar og Eggerts Arons Guðmundssonar eða Rijeka frá Króatíu mæta Molde frá Noregi eða Cercle Brugge frá Belgíu.

Malmö frá Svíþjóð, lið Daníels Tristans Guðjohnsen, gæti þá fallið niður í Evrópudeildina úr Meistaradeildinni og mætt annað hvort Celje frá Slóveníu eða Shamrock Rovers frá Írlandi.

Þá gæti Midtjylland, lið Elíasar Rafns Ólafssonar einnig hlotið sömu örlög og mætt annað hvort KÍ Klaksvík frá Færeyjum eða Borac Banja Luca frá Bosníu og Hersegóvínu.

Drátturinn

Dinamo Minsk (Hvíta-Rússland) / Lincoln Red Imps (Gíbraltar) - Anderlecht (Belgía)

Jagiellonia Bialystok (Pólland) / Bodø/Glimt (Noregur) - Panathinaikos (Grikkland) / Ajax (Holland)

Qarabag (Aserbaísjan) / Ludogorets (Búlgaría) - Petrocub (Norður-Makedónía) / The New Saints (Wales)

Partizan Belgrad (Serbía) / Lugano (Sviss) - Besiktas (Tyrkland)

LASK (Austurríki) - Sparta Prag (Tékkland) / FCSB (Rúmenía)

Santa Coloma (Andorra) / RFS (Lettland) - Slovan Bratislava (Slóvakía) / APOEL (Kýpur)

Panevézys (Litháen) / Maccabi Tel-Aviv (Ísrael) - Backa Topola (Serbía)

Malmö (Svíþjóð) / PAOK (Grikkland) - Celje (Slóvenía) / Shamrock Rovers (Írland)

Midtjylland (Danmörk) / Ferencvaros (Ungverjaland) - KÍ Klaksvík (Færeyjar) / Borac Banja Luka (Bosnía og Hersegóvína)

Molde (Noregur) / Cercle Brugge (Belgía) - Rijeka (Króatía) / Elfsborg (Svíþjóð)

Braga (Portúgal) / Servette (Sviss) - Trabzonspor (Tyrkland) / Rapid Vín (Austurríki)

Kryvbas Kryvyi Rih (Úkraína) / Viktoria Plzen (Tékkland) - Hearts (Skotland)

