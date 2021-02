Áttundi sigur ofurliðsins í röð

Ofurliðið Brooklyn Nets vann í nótt áttunda leikinn í röð í NBA-deildinni í körfuknattleik þegar liðið fékk Orlando Magic í heimsókn.

Brooklyn sigraði 129:92 og er þetta lengsta sigurganga liðsins frá árinu 2006. Liðið er þó án Kevins Durant sem er meiddur og samkvæmt Steve Nash þjálfara liðsins mun Durant ekki verða með í þeim þremur leikjum sem liðið á eftir áður en að stjörnuhelgi NBA kemur. Kyrie Irving var stigahæstur hjá Brooklyn með 27 stig.

Grikkinn Giannis Antetokounmpo hefur átt misjafna leiki á tímabilinu en var illviðráðanlegur í nótt þegar Milwaukee Bucks vann New Orleans Pelicans 129:125. Skoraði hann 38 stig og tók 10 fráköst. Segja má að hann hafi skyggt á Zion Williamson sem þó skoraði 34 stig fyrir New Orleans en Williamson sýnir æ oftar hvers vegna New Orleans valdi hann númer eitt í nýliðavalinu 2019.

Úrslit:

Philadelphia - Dallas 111:97

Brooklyn - Orlando 129:92

New York - Sacramento 140:121

Memphis - LA Clippers 122:94

Denver - Washington 110:112

Milwaukee - New Orleans 129:125