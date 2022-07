Tryggvi tilnefndur ásamt Doncic og Markkanen

Who was the European Qualifiers GameDay 1 MVP?



🇸🇮 @luka7doncic x @kzs_si

🇵🇱 M.Ponitka x @KoszKadra

🇧🇬 A. Vezenkov x Bulgaria

🇫🇮 @MarkkanenLauri x @basketfinland

🇮🇸 T.Hlinason x @kkikarfa#FIBAWC x #WinForAll