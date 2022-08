Annie tekjuhæsta íþróttakonan

Crossfit-stjarnan Annie Mist Þórisdóttir var tekjuhæsta íþróttakonan á Íslandi á síðasta ári. Var hún að meðaltali með 3,4 milljónir króna í laun á mánuði. Aflraunamaðurinn Hafþór Júlíus Björnsson var tekjuhæsti íþróttamaðurinn með rúmar fimm milljónir króna í tekjur á mánuði. Þetta kemur fram í Tekjublaði Frjálsrar verslunar.

Annie hefur gert það gott í Crossfit heiminum á síðustu árum en árið 2021 var hún í þriðja sæti á heimsleikunum í Crossfit og í öðru sæti á Rouge boðsmótinu. Hún fékk 13,2 milljónir fyrir bronsið á heimsleikunum og rúmar 11 milljónir króna fyrir silfrið á Rouge boðsmótið.

Á síðasta ári gaf hún út, ásamt Crossfit-stjörnunni Katrínu Tönju Davíðsdóttur, barnabókina What is the Way?. Einnig fjárfesti hún í fyrirtækinu Yerbaé, sem framleiðir orkudrykki, og er komin í stjórn fyrirtækisins.

Eiður Smári með 1,9 milljónir

Þriðji launahæsti íþróttamaðurinn á lista Frjálsrar verslunar er fyrrverandi fótboltamaðurinn Eiður Smári Guðjohnsen. Var hann með 1,9 milljónir króna í tekjur á mánuði á síðasta ári.

Eiður Smári er þjálfari karlaliðs FH í fótbolta um þessar mundir. Á síðasta ári var hann aðstoðarþjálfari karlalandsliðsins í fótbolta.