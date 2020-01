Martin mætti í Bryant-treyju

Martin Hermannsson, fremsti körfuboltamaður Íslands, heiðraði minningu Kobe Bryant á leið sinni í leik Alba Berlín og Crails­heim í þýsku A-deild­inni í körfu­bolta í kvöld.

Martin mætti í Los Angeles Lakers-treyju með númerinu átta, en Kobe Bryant lék í slíkri treyju fyrri hlutann á ferlinum, áður en hann skipti yfir í treyju númer 24.

Eins og mbl.is hefur greint frá síðasta sólarhringinn eða svo var Bryant einn af níu sem létust í hörmulegu flugslysi í Kaliforníu í gærkvöldi. Þrettán ára dóttir hans lést einnig í slysinu.

Mynd af Martin í treyjunni má sjá hér fyrir neðan.

Martin Hermannsson @hermannsson15 honouring the legacy of #Kobe prior @albaberlin’s against @cr_merlins @easyCreditBBL @tangramsports pic.twitter.com/GisXavLHk5