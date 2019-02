Lacazette baðst afsökunar

Franski sóknarmaðurinn Alexandre Lacazette í liði Arsenal hefur beðist afsökunar á rauða spjaldinu sem hann fékk að líta í 1:0 tapi Arsenal gegn BATE Borisov frá Hvíta-Rússlandi í fyrri viðureign liðanna í 32-liða úrslitum Evrópudeildarinnar í gærkvöld.

Lacazette var sendur í bað þegar fimm mínútur voru eftir fyrir að gefa mótherja sínum olnbogaskot í andlitið og hann verður því ekki með þegar liðin eigast við á Emirates Stadium.

Ég hefði átt að halda ró minni og ég biðst afsökunar. Það eru enn 90 mínútur eftir og ég trúi því að liðsfélagar mínir tryggi okkur áfram í næstu umferð,“ skrifaði Frakkinn á Twitter-síðu sína.

Letting the team down like that is the worst feeling..

I should have stayed calm but it’s not always easy.. Sorry 😣

There are still 90 minutes to play and I believe that my teammates will make it to the next round.. #COYG #Laca