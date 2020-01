Hellti sér yfir eigin stuðningsmenn (myndskeið)

Vincent Kompany, spilandi knattspyrnustjóri Anderlecht í Belgíu, var allt annað en sáttur við stuðningsmann félagsins sem kastaði blysi í áttina að Simon Mignolet, markverði Club Brugge.

Atvikið átti sér stað er Anderlecht og Club Brugge mættust í belgísku A-deildinni. Kompany lék í áraraðir með Manchester City og var fyrirliði liðsins á meðan Simon Mignolet var leikmaður Liverpool.

Kompany var snöggur á vettvang að skamma eigin stuðningsmenn á meðan hann hugði að Mignolet, sem varð ekki meint af. Myndskeið af atvikinu má sjá hér fyrir neðan.

Respect between two former Premier League title rivals 🤝



Vincent Kompany berates Anderlecht’s fans after they throw a firecracker at Simon Mignolet 🇧🇪 pic.twitter.com/LzmDkhOHvF