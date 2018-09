Guðjón Valur valinn sá besti í Meistaradeildinni

Guðjón Valur Sigurðsson þótti skara fram úr í 1. umferð riðlakeppni Meistaradeildar Evrópu í handknattleik en hann vann sigur í kosningu á besta leikmanni umferðarinnar sem jafnan fer fram á vef Handknattleikssambands Evrópu, EHF, eftir hverja umferð.

Þessi stórkostlegi íþróttamaður sem verður fertugur á næsta ári skoraði 6 mörk í sigri Rhein-Neckar Löwen gegn Aroni Pálmarssyni og félögum hans í Barcelona.

Guðjón Valur var valinn í úrvalslið 1. umferðarinnar og þeir leikmenn sem voru valdir í því það kepptu svo um að verða fyrir valinu sem besti leikmaðurinn og þar stóð Guðjón uppi sem sigurvegari.

Gudjon Valur Sigurdsson is a machine and he's your choice as the #veluxehfcl Player of Round 1, thanks to some moments like this from the @RNLoewen wing against his former club! pic.twitter.com/v4MJMHUd2p