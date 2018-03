Byrjunarlið Íslands - Albert byrjar

Heimir Hallgrímsson hefur valið þá ellefu leikmenn sem byrja inn á í vináttuleiknum gegn Mexíkó í Santa Clara í Bandaríkjunum í nótt. Albert Guðmundsson er í byrjunarliðinu en hann spilaði mjög vel með landsliðinu í Indónesíu í janúar.

https://www.mbl.is/sport/efstadeild/2018/03/24/mexiko_island_kl_02_00_i_beinni/

Rúnar Alex Rúnarsson fær tækifæri í markinu og Kári Árnason og Sverrir Ingi Ingason skipa miðvarðaparið. Aron Einar Gunnarsson er búinn að jafna sig á meiðslum og er hann á miðjunni ásamt Birki Bjarnasyni. Byrjunarliðið má sjá hér fyrir neðan.

🇮🇸 vs 🇲🇽



⚽️ Our starting lineup for the game ⚽️#fyririsland pic.twitter.com/wCzzRsB4IV