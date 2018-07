Steven Gerrard fer vel af stað sem knattspyrnustjóri skoska liðsins Rangers en hann stýrði liðinu í fyrsta skipti í keppnisleik í dag. Skotarnir fengu þá heimsókn frá Shkupi frá Makedóníu í Evrópudeildinni og unnu 2:0 sigur.

Jamie Murphy kom Rangers yfir á 23. mínútu og James Tavernier bætti við marki úr víti í uppbótartíma og þar við sat. Síðari leikurinn fer fram í Makedóníu eftir viku.

Eins og sjá má hefur Gerrard engu gleymt.

😎 The gaffer still has the touch. pic.twitter.com/hGMbKYbRuR