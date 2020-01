Berglind sló í gegn í fyrsta leik (myndskeið)

Berglind Björg Þorvaldsdóttir, landsliðskona í knattspyrnu, byrjaði með látum hjá ítalska stórliðinu AC Milan. Berglind lék sinn fyrsta leik með liðinu gegn Roma í ítölsku A-deildinni í dag og skoraði tvö mörk, þar á meðal sigurmark á lokamínútunni.

AC Mil­an lenti 0:2 und­ir í leikn­um en vann sæt­an 3:2 sig­ur eft­ir frá­bær­an loka­sprett. Berg­lind minnkaði mun­inn á 70. mín­útu og Ref­i­loe Jane jafnaði á 78. mín­útu. Heimaliðið nýtti tím­ann vel sem var til stefnu og Berg­lind skoraði sig­ur­markið á 89. mín­útu og sitt annað mark í frum­raun­inni með Mílanóliðinu.

Roma er með 24 stig en Mil­an 23 stig. Ju­vent­us er efst eins og í karla­deild­inni með 34 stig og Fior­ent­ina er með 28 stig.

Hér að neðan má sjá svipmyndir úr leiknum og bæði mörk Berglindar.

📽 #MilanRoma: the highlights 📽



🔴⚫ From 0-2 to 3-2: relive the Rossonere's thrilling comeback win 🔝



🔴⚫ Da 0-2 a 3-2: un'altra rimonta rossonera da rivivere 🔝#FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/uzleHt1M6G