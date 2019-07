Martin fór holu í höggi

Landsliðsmaðurinn Martin Hermannsson er ekki bara góður í körfubolta því hann virðist kunna ýmislegt fyrir sér í golfíþróttinni.

Martin gerði sér lítið fyrir og fór holu í höggi á 17. holu Leirdalsvallar í Garðabæ en kylfingur.is greinir frá þessu.

Í samtali við kylfingur.is sagði Martin að það hefði verið einstök tilfinning að ná draumahögginu en þetta er í fyrsta skiptið sem hann fer holu í höggi.

View this post on Instagram

A hole in one called for a picture

A post shared by Martin Hermannsson (@martinhermanns) on Jul 15, 2019 at 2:58pm PDT