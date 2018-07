Fyrirliðinn eignaðist dóttur í nótt

Andreas Granqvist, fyrirliði sænska landsliðsins í knattspyrnu, eignaðist dóttur í nótt en frá þessu greinir hann á Instagram-síðu sinni.

„Ég er glaður og stoltur af konu minni og báðum heilsast vel,“ skrifar Granqvist á Instagram-síðu sína og birtir mynd af nýfæddri dóttur sinni.

Fyrirliðinn, sem hefur verið frábær með sænska landsliðinu á HM í Rússlandi, var ekki viðstaddur fæðingu dóttur sinnar en hann er staddur í Samara þar sem Svíar mæta Englendingum í átta liða úrslitunum á HM á morgun.

Granqvist hefur stjórnað vörn Svía eins og herforingi en sænska liðið hefur aðeins fengið á sig tvö mörk á HM og þá hefur miðvörðurinn öflugi skorað tvö mörk sem komu bæði af vítapunktinum.

So happy and proud of my wife. Both are healthy and well. ❤️❤️❤️ #worldcupbaby #pappashårfäste

