Davis fór á kostum

Anthony Davis fór mikinn með liði New Orleans Pelicans þegar liðið sigraði New York Knicks í NBA-deildinni í körfuknattleik í nótt.

Davis skoraði 48 stig og tók 17 fráköst en New Orleans hafði betur í framlengdum leik, 123:118. Jrue Holiday skoraði 31 stig fyrir New Orleans og DeMarcus Cousins var með 15 stig og 16 fráköst. Kristaps Porzingis og Tim Hardaway skoruðu 25 stig hvor fyrir New York sem hefur tapað 10 af síðustu 12 leikjum sínum.

Jimmy Butler skoraði 24 stig fyrir Minnesota í sigri liðsins gegn Portland, 120:103, og Karl-Anthony Towns skoraði 20 stig og tók 11 fráköst. Þetta var fimmti sigur liðsins í röð. Damian Lillard var stigahæstur í liði Portland með 21 stig.

Úrslitin í nótt:

Minnesota - Portland 120:103

Phoenix - Indiana 97:120

New York Knicks - New Orleans 118:123 e.framl.

Miami - Milwaukee 97:79